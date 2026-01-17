Rechazan abrir la feria judicial por el DNU de Inteligencia

En paralelo al envío al Congreso por parte del Gobierno nacional del DNU 941/2025, que reforma la Ley de Inteligencia y empodera a la SIDE, la Justicia rechazó abrir la feria judicial para tratarlo. Quien dictó la medida fue el juez de feria, Walter Lara Correa, ante la presentación de cinco amparos para suspender de inmediato los efectos del decreto.

El magistrado argumentó que resolver esas medidas implicaría pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, una competencia que corresponde a los jueces naturales de la causa y no a los tribunales de feria.

“Hay urgencias y urgencias. Para el juez Lara Correa el DNU 941, que está vigente y suspende garantías constitucionales desde el 2 de enero pasado, no reviste ninguna urgencia para su tratamiento. Para el Gobierno sí hubo urgencia para dictarlo”, le respondió el socialista Esteban Paulón, quien presentó uno de los cinco amparos.

Con la vía judicial demorada, será el Congreso quien tendrá la tarea de debatir cuanto antes un decreto que se encuentra vigente desde su publicación en el primer día hábil del año. Aunque la posibilidad de discutirlo en el recinto quedará habilitada el 29 de enero, el escenario más probable era que la sesión se realice en la primera semana de febrero, cuando los legisladores vuelvan de las vacaciones y retomen el periodo de sesiones extraordinarias.