Una reforma laboral “sin beneficios” para los trabajadores

El Gobierno nacional se encuentra negociando con la CGT y la oposición en el Congreso para poder aprobar la reforma laboral en febrero (ver página 4). En ese marco, Josefina Tajes, abogada laboralista y asesora de La Libertad Avanza en el Senado, expuso los lineamientos del oficialismo para defender el proyecto. Lo hizo durante una entrevista con el periodista especializado en temas laborales y sindicales, Mariano Martín, con quien tuvo una enérgica discusión al respecto.

“El espíritu del proyecto es claro: reducir la litigiosidad, generar empleo, dar previsibilidad y atraer inversiones con pautas claras y precisas”, sostuvo la letrada. Al mismo tiempo, agregó: “La legislación actual es de 1974 y el sistema de trabajo cambió completamente. Se trata de modernizar un esquema que ya no responde a la realidad del país”.

Sin embargo, Martín la hizo trastabillar en su propio argumento, y Tajes debió admitir que la reforma laboral no busca traer beneficios a los trabajadores, sino “facilitar la contratación”. Al respecto, subrayó que apunta a otorgar mayor libertad a ambas partes de la relación laboral.

A su vez, la abogada advirtió sobre la informalidad: “Cuando crece, el sistema de seguridad social se desfinancia”. No obstante, el periodista le retrucó: recordó que, desde la sanción de la Ley Bases, que incluía la quita de las multas para el trabajo no registrado, aumentó la informalidad. “Una de las causales por las cuales aumenta el trabajo no registrado es el temor que tienen las pequeñas empresas de incorporar gente”, contestó la letrada.

Esto dio pie a debatir sobre la llamada “industria del juicio”. Martín le preguntó de cuántos juicios se componen esa industria, a lo que Tajes no supo responderle con número exacto. Al respecto, el periodista le cuestionó que no se puede hacer una política pública (como lo es la reforma laboral) sin estadística.

Por último, la abogada aclaró que el derecho de huelga está contemplado en la ley y remarcó que incluso la CGT muestra una predisposición al diálogo poco habitual en otras reformas. “El espíritu de la ley es generar fuentes de trabajo, cuidando además el equilibrio fiscal”, concluyó.