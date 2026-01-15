Milei incumplió las metas del FMI y espera un salvataje

El gobierno de Javier Milei atraviesa un momento delicado en su vínculo con el Fondo Monetario Internacional. Las metas pactadas en materia de reservas y disciplina fiscal quedaron incumplidas, lo que obliga a la administración a solicitar un nuevo permiso de excepción que habilite el desembolso pendiente de USD 1.000 millones.

La distancia con los objetivos de acumulación de divisas es significativa. Si bien el Banco Central logró compras en el inicio del año, el Tesoro terminó desprendiéndose de más dólares de los que ingresaron. A este cuadro se sumaron colocaciones de bonos atados al tipo de cambio y operaciones en el mercado de futuros, un esquema que refleja tensiones internas del programa económico y que será objeto de revisión por parte de los técnicos del organismo.

Reservas en rojo y pagos inmediatos

Las reservas netas muestran un déficit superior a los USD 16.000 millones, cuando el acuerdo establecía que el rojo debía ubicarse cerca de los USD 1.000 millones. La brecha es tan marcada que analistas del mercado anticipan un nuevo permiso de excepción para sostener la relación con el Fondo. En paralelo, el calendario de vencimientos agrega presión, ya que en febrero deberán afrontarse pagos por USD 860 millones, una cifra similar a la de diciembre, cuando el Gobierno recurrió a financiamiento extraordinario para cumplir.

La situación fiscal pierde solidez

El frente fiscal, que en 2024 había mostrado un superávit primario del 1,8% del PBI, comenzó a perder solidez en 2025. La recaudación se desaceleró y el resultado positivo se redujo a la zona del 1%, según estimaciones privadas. Al mismo tiempo el gasto público evidenció tensión, marcado por el desplome de la obra pública y la reducción a la mitad de las inversiones de capital.

Así, el panorama combina reservas en rojo, metas fiscales incumplidas y vencimientos inmediatos. La expectativa está puesta en la próxima definición del organismo internacional, donde podrían surgir señales sobre el desembolso pendiente. Mientras tanto, el Gobierno intenta exhibir disciplina económica para sostener la negociación y evitar un nuevo sobresalto financiero.