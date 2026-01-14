Piden declarar la emergencia en la Patagonia por los incendios forestales

La Patagonia atraviesa una crisis ambiental sin precedentes por los incendios forestales que arrasan zonas de Chubut, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz. Ante la magnitud del desastre, diputados nacionales encabezados por Juan Pablo Luque presentaron un proyecto de ley que declara la Emergencia Ígnea, Ambiental y Socioeconómica en la región.

La iniciativa prevé el desembolso inmediato de fondos nacionales, asistencia directa a familias damnificadas, reconstrucción de viviendas y el aumento de la AUH en las áreas afectadas. También contempla partidas extraordinarias del presupuesto y exenciones impositivas para quienes perdieron bienes.

Luque advirtió que “nunca más vamos a ver esta zona de la cordillera como la conocíamos” y cuestionó al Gobierno nacional por vincular a sectores mapuches con el origen de los incendios, acusación desmentida por fiscales y autoridades provinciales.

El diputado reclamó mayor sensibilidad oficial y criticó la visita del ministro del Interior, Diego Santilli, a quien señaló por priorizar negociaciones políticas sobre la reforma laboral en lugar de atender la emergencia, dejando expuesta la distancia entre la urgencia ambiental y la agenda del Gobierno.