Revés en redes para Milei con su estreno en inglés en X

Javier Milei lanzó su perfil en inglés en X para comunicar sus políticas a audiencias internacionales. El debut incluyó un video con su personaje “General Ancap”, pero la iniciativa se convirtió en un papelón: la cuenta fue suspendida pocas horas después.

Tras el revuelo, la cuenta fue rehabilitada y volvió a estar activa, aunque el daño reputacional ya estaba hecho. El episodio expuso improvisación y dejó dudas sobre la solidez de su estrategia digital.