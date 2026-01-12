Rossi: “Milei quiere convertir la SIDE en una policía secreta”

El diputado nacional de Unión por la Patria, Agustín Rossi, apuntó contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), promulgado el 31 de diciembre, que reforma la Ley de Inteligencia Nacional. “Estamos en presencia de un intento de convertir la SIDE en una policía secreta”, alertó.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, el exjefe de Gabinete advirtió que uno de los aspectos “gravísimos” que habilita la reforma por decreto es la “aprehensión temporal de ciudadanos sin autorización judicial” por parte de agentes de la SIDE.

“A eso se le suma que permite que a la sola solicitud del jefe de la SIDE se pueda involucrar al personal de las fuerzas armadas en cuestiones de inteligencia. Eso solamente lo remite a la actuación de la SIDE durante la dictadura militar”, soslayó.

Ante esto, el legislador santafesino sostuvo que desde la bancada peronista “vamos a hacer todo el esfuerzo necesario como para tratar de rechazar el DNU”.

Al respecto, Rossi aclaró que no es necesario esperar al 1 de marzo para poder activar legislativamente contra el DNU 941, ya que al ser de “necesidad y urgencia”, el Parlamento “está obligado a tratarlo de forma inmediata”. “Yo creo que en febrero podemos tratarlo”, vaticinó.

“Lo que nosotros esperamos es que el jefe de Gabinete cumpla con lo que establece la ley de tratamiento de DNU, que dice que dentro de los diez días hábiles de haber dictado un DNU, el jefe de Gabinete tiene que remitirlo al Congreso, y a partir de ese momento el Congreso puede empezar a tratarlo en el marco de la comisión bicameral de tratamiento de DNU”, explicó el diputado nacional.

A esto, agregó: “Independientemente de que lo trate o no lo trate, después de los diez días de haber ingresado al Congreso, cualquiera de las cámaras está en condiciones de tratarlo en su recinto”.