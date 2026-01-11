Caputo no logra volver a los mercados internacionales

Luis Caputo logró superar el primer obstáculo de los varios que le restan de acá a 2027: pagó los 4.300 millones de dólares que vencían de deuda. Solo este año aun le resta afrontar vencimientos que oscilan entre 13 y 19 millones de dólares.

A pesar de la buena noticia, el impacto en el mercado no fue el esperado y se aleja más la posibilidad de volver a acceder a los mercados internacionales.

Efecto casi nulo

El Gobierno necesita una fuerte recuperación del valor de los bonos, del orden del 15% al 20%. Esto es para poder emitir bonos en mercados internacionales y hacer frente al pago del próximo vencimiento de servicios de la deuda pautado para el 9 de julio.

En concreto, con el pago de este viernes, los bonos Global 2035 subieron tan solo 0,8%, seguido del Global 2038 (+0,6%) y el Bonar 2030 (+0,6%).

A su vez, el Riesgo País retrocedió 13 puntos y se ubicó en 566 unidades. Sin embargo, continúa lejos de la barrera de 400 puntos que el Gobierno nacional necesita perforar para que los inversores internacionales vuelvan a confiar en Argentina.

Falta de transparencia

Para alcanzar la esperada suba de los bonos, Caputo debe revertir dos señales hacia el mercado. Una de ellas es la acumulación de reservas, que explícitamente se lo pide el FMI. Esto es para poder blindar el esquema cambiario y garantizar sostenibilidad a la deuda.

El otro punto es la mayor transparencia de las operaciones financieras. Desde el mercado hay sospechas de información distorsionada de la solvencia fiscal y de las operaciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Los casos representativos son el ocultamiento de los intereses de la deuda en pesos, que se capitalizan en cada renovación de deuda y no figuran en el resultado fiscal; y la negociación del swap con el Tesoro de Estados Unidos, que nunca estuvo claro cuánto de activó, en qué condiciones y ahora cómo se canceló.

El BCRA, además, escondió información crítica como que volvió a tomar un “préstamo no disponible” (es decir, que solo se consideran a los efectos contables en las reservas brutas pero no otorgan liquidez) con el Banco Internacional de Pagos de Basilea.