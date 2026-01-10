ABSA confirmó un aumento del 40 por ciento en las tarifas

Aguas Bonaerenses S.A. avanzó ayer con la actualización de las tarifas del servicio de agua y cloacas tras realizar la audiencia pública requerida para habilitar el incremento. La empresa confirmó un aumento del 40% que regirá durante 2026 y alcanzará tanto a usuarios residenciales como a comercios e industrias en las 95 localidades bonaerenses donde presta servicio.

La audiencia se llevó a cabo en el Salón Auditorio del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia y constituyó el paso administrativo previo a la aplicación del nuevo cuadro tarifario. Según informó la operadora, el ajuste responde a la necesidad de revisar el régimen vigente y sostener el funcionamiento del servicio en un contexto de costos crecientes.

En esa línea, la entrada en vigencia del aumento quedará supeditada a la publicación del acto resolutorio correspondiente. ABSA precisó que el nuevo cuadro tarifario comenzará a regir desde el primer día del mes siguiente a la publicación oficial, por lo que, si la resolución se formaliza en enero, el impacto se verá reflejado en las facturas de abril, dado que las de febrero y marzo ya se encuentran emitidas. La empresa aclaró que se mantendrán los beneficios de la Tarifa de Interés Social y de la Tarifa de Interés Social Institucional.

Cuestionamientos durante la audiencia

Durante la audiencia participaron funcionarios provinciales, representantes institucionales y vecinos de distintos distritos. ABSA sostuvo que “desde hace 22 meses la compañía ha consolidado una transformación inédita” y que la actualización tarifaria resulta necesaria para financiar inversiones y mejorar el servicio.

Sin embargo, desde organismos de defensa del consumidor y vecinos se plantearon objeciones vinculadas al estado de las obras, el tratamiento de efluentes y el funcionamiento del servicio en localidades como Punta Alta, Berisso y Coronel Rosales. El aumento abre el debate sobre la capacidad de ABSA para sostener inversiones y garantizar un servicio acorde a las necesidades de los usuarios.