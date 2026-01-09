Se cerró el Acuerdo Mercosur–Unión Europea: Argentina participará del acto de firma el 17 de enero en Asunción

Tras más de dos décadas de negociaciones, el Consejo Europeo aprobó finalmente el Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea. La decisión fue ratificada este martes en una reunión general realizada en Bruselas, luego de que los embajadores de los 27 países miembros adelantaran sus posiciones en el Consejo de Representantes.

En la votación, 21 Estados se pronunciaron a favor de avanzar con el tratado, entre ellos Alemania, España e Italia. En tanto, Francia, Polonia, Austria, Irlanda y Hungría votaron en contra, mientras que Bélgica optó por la abstención.

Con este aval, los países del Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— comenzaron a definir el siguiente paso formal del proceso: la firma del acuerdo por parte de las autoridades del bloque latinoamericano. El canciller argentino, Pablo Quirno, confirmó a través de su cuenta oficial en X que la rúbrica se realizará el próximo 17 de enero en Asunción. “Luego de más de 30 años de negociaciones, firmaremos en Paraguay un acuerdo histórico y el más ambicioso entre ambos bloques”, señaló.

Si bien aún no se difundieron detalles oficiales sobre el formato de la ceremonia, fuentes del Mercosur indicaron que la firma podría concretarse a nivel ministerial. En ese caso, participarían los cancilleres Pablo Quirno (Argentina), Rubén Ramírez Lezcano (Paraguay), Mauro Vieira (Brasil) y Mario Lubetkin (Uruguay). También se descuenta la presencia de la presidenta del Consejo Europeo, Ursula von der Leyen, quien ya había participado en diciembre de 2024 de la Cumbre de Presidentes del Mercosur realizada en Uruguay.

El presidente Javier Milei tiene la agenda despejada para esa fecha, por lo que crecen las versiones sobre una eventual participación de los mandatarios de los países firmantes. “Siguen las buenas noticias”, escribió el jefe de Estado argentino en redes sociales. En la misma línea, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, destacó que el acuerdo “respalda al comercio internacional como motor del crecimiento económico y beneficia a ambos bloques”.

Desde el ámbito diplomático europeo también celebraron el avance. El embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Høeg, afirmó que el acuerdo “abrirá nuevas oportunidades para la UE, Argentina y el Mercosur, y fortalecerá una asociación basada en beneficios mutuos y valores compartidos”.

En los últimos días, los anuncios provenientes de Bruselas aceleraron las conversaciones entre las cancillerías del Mercosur para definir la fecha y la puesta en escena de la firma. De hecho, la presidencia pro tempore del bloque, a cargo de Paraguay, había enviado días atrás una nota a los coordinadores de las negociaciones de Argentina, Brasil y Uruguay para advertir sobre la inminente llegada de los textos finales y comenzar a organizar la “eventual ceremonia de firma”.

Las diferencias internas dentro de la Unión Europea habían impedido que el acuerdo se concretara en diciembre, como pretendían Lula da Silva y von der Leyen. En ese momento se evaluó una fecha tentativa para el 12 de enero, aunque sin confirmaciones. Finalmente, el consenso alcanzado esta semana despejó el camino para cerrar uno de los tratados comerciales más relevantes de las últimas décadas.