El Gobierno cumplió con los vencimientos y evitó una crisis financiera

El Gobierno nacional concretó ayer el pago de un vencimiento de deuda por alrededor de 4300 millones de dólares correspondiente a bonos Bonares y Globales, en una jornada clave para el frente financiero. El cumplimiento de los compromisos permitió evitar tensiones inmediatas en los mercados y despejar dudas sobre la capacidad de pago en el corto plazo, en un contexto marcado por la escasez de reservas.

Para afrontar el vencimiento, el Tesoro apeló a una combinación de recursos disponibles. Utilizó cerca de 1700 millones de dólares de su cuenta, incorporó unos 500 millones obtenidos por la privatización de la concesión de las represas del Comahue y completó el monto restante mediante la compra de divisas al Banco Central. Esa operación fue posible luego de que la autoridad monetaria anunciara la firma de un préstamo repo con bancos internacionales por 3000 millones de dólares.

El esquema permitió cubrir el pago sin sobresaltos, aunque volvió a poner en evidencia la fragilidad del margen financiero con el que opera el Ministerio de Economía. La necesidad de coordinar movimientos entre el Tesoro y el Banco Central reflejó las dificultades para sostener los compromisos sin recurrir a mecanismos excepcionales.

Impacto en el sistema financiero local

Una porción significativa del pago de los Bonares quedó depositada en el sistema financiero doméstico, lo que podría incrementar los depósitos en dólares del sector privado y generar un reflujo vía encajes. Además, parte de los fondos abonados tuvo como destino al propio Banco Central, lo que mejora transitoriamente el nivel de reservas brutas y netas. Sin embargo, se trata de efectos acotados frente al volumen de los vencimientos futuros.

Un alivio de corto plazo

Desde el Banco Central destacaron que el acuerdo repo permitió amortiguar el impacto del pago y ganar margen para administrar la liquidez en moneda extranjera. Analistas privados coinciden en que la operación resultó funcional para atravesar el vencimiento, aunque advierten que no resuelve las restricciones estructurales.

De este modo, el Gobierno consiguió cumplir con los pagos y evitar un episodio de inestabilidad, aunque el uso de soluciones de corto plazo mantiene abierta la discusión sobre la sostenibilidad financiera en el futuro