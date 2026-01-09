El peronismo comienza a delinear la nueva conducción en la Provincia

A casi dos meses de la renovación de autoridades del Partido Justicialista bonaerense, las distintas corrientes internas comenzaron a mover sus fichas para definir si habrá elecciones o se alcanzará un acuerdo de unidad. La conducción que encabeza Máximo Kirchner citó a un encuentro para este viernes 9 de enero, con modalidad mixta entre presencial y virtual, en la sede de Matheu. El cronograma electoral ya fijó la votación para el 15 de marzo de 2026, con plazos intermedios para la presentación de avales, exhibición de padrones y cierre de listas.

Además de la presidencia y vicepresidencia, el PJ deberá renovar consejeros, apoderados y la conducción de las 135 unidades básicas, lo que anticipa una pulseada de alcance provincial y distrital. Las fechas del 3 y 8 de febrero marcarán el vencimiento de avales y candidaturas, mientras el espacio referenciado en Axel Kicillof acelera afiliaciones para fortalecer su posición.

Tensiones en la Junta Electoral

Cabe recordar que, en la última reunión del partido en diciembre, se discutió la ampliación de apoderados, reclamo aceptado por la conducción kirchnerista. El Movimiento Derecho al Futuro sumó a Mariano Ordoñez y María Sol Berriel, logrando tres representantes como el resto de los espacios. Para evitar desequilibrios, también se resolvió que las decisiones de la Junta Electoral se adopten por mayoría de dos tercios.

Nombres en disputa

Sin definición sobre quién puede encarnar la unidad, las conversaciones giran en torno a un reparto de vicepresidencias, secretarías y consejerías. Entre los posibles candidatos aparecen la continuidad de Máximo Kirchner y el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín. El kicillofismo, en tanto, evalúa a la vicegobernadora Verónica Magario y a dirigentes con perfil negociador como Gabriel Katopodis y Julio Alak. La discusión promete intensificarse en las próximas semanas, con la mirada puesta en marzo y en la necesidad de que el PJ bonaerense llegue fortalecido a las próximas elecciones.