Kicillof avanza con la obra del Salado pese al freno nacional

La gestión de Axel Kicillof avanza con una obra estratégica para el interior bonaerense, clave para la producción rural y la vida de miles de habitantes del centro de la Provincia. Se trata de la ampliación de la capacidad del río Salado, un proyecto que volvió a quedar en el centro de la disputa política tras la decisión del gobierno de Javier Milei de frenar uno de los tramos que debía ejecutar Nación.

A través del Boletín Oficial, el Ministerio de Infraestructura bonaerense, a cargo de Gabriel Katopodis, aprobó el llamado a la Licitación Pública Internacional N° 1/25 para el Tramo V, Etapas 1 y 2. La intervención forma parte de un esquema integral de manejo hídrico largamente postergado. La obra abarcará los partidos de Alberti, Bragado y Chacabuco y contará con financiamiento del Banco Europeo de Inversiones. Cada lote tendrá un plazo de ejecución de 730 días y la apertura de ofertas está prevista para el 26 de febrero.

Desde Provincia señalaron que se trata de la obra hidráulica más importante del territorio bonaerense, ya que permitirá mitigar los efectos de inundaciones y sequías en la cuenca del Salado, que alcanza a 59 municipios y más de 1,5 millones de personas. Cabe mencionar que, mientras los tramos I, II y III ya fueron finalizados, el tramo IV quedó inconcluso tras el cambio de gestión nacional.

Un proyecto que avanza con respaldo internacional

El tramo IV tiene 212 kilómetros y solo algunas de sus etapas fueron completadas. La etapa 2 fue paralizada por Nación, pese a que el financiamiento y la ejecución estaban bajo su órbita. Ante ese escenario, la gestión bonaerense avanzó en parte de los trabajos con apoyo de organismos internacionales para evitar el abandono total del proyecto.

Cruces entre Kicillof y Milei por la obra pública

La paralización de obras reavivó los cruces políticos. Como bien informó diario Hoy en ediciones anteriores, el ministro Carlos Bianco responsabilizó al Gobierno nacional por el agravamiento de anegaciones en distintos distritos. Incluso Patricia Bullrich admitió que se frenó una obra clave que hubiera evitado inundaciones en 9 de Julio. La obra del Salado expone así el contraste entre el gobierno provincial que busca sostener infraestructura estratégica y el nacional que recorta la inversión pública.