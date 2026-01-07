Reforma laboral: la CGT participará del debate en el Senado

La CGT tendría definido participar de las reuniones que se activarán en el Senado para negociar cambios en el proyecto de reforma laboral, aunque aún no resolvió si enviará dirigentes o a sus abogados laboralistas. Desde el 16 funcionará una comisión técnica en la Cámara Alta que analizará los planteos sindicales y empresariales, con la idea de introducir modificaciones antes de la votación prevista para el 10 de febrero. Cabe señalar que la central obrera cuestiona puntos clave como el cálculo de indemnizaciones, la actividad gremial y el Fondo de Asistencia Laboral. La presencia de la CGT marcará su participación en el debate legislativo sobre la reforma.