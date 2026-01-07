El recorte de Milei a las jubilaciones supera el 27%

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicó un informe en el que puso en números el ajuste que sufrieron los jubilados desde que Javier Milei es presidente. Según el análisis, el haber mínimo sería 27% superior si la gestión libertaria no hubiera modificado la fórmula en 2024.

Cabe destacar que el DNU 274/2024 derogó la Ley 27.609, vigente desde 2021, y ató los haberes a la inflación, luego de cuatro meses de congelamiento mientras la inflación mensual superó en diciembre del 2023 el 25%.

En este sentido, en diciembre de 2025, con un aumento del 2,3% correspondiente a la inflación de octubre, la jubilación mínima sin bono se ubicó en $340.886 pesos. De haber continuado el esquema anterior, ese haber habría alcanzado los $434.279 pesos, un 27,4% más.

Otro punto a señalar es que el año pasado el Congreso aprobó la Ley 27.756, que otorgaba un aumento del 7,2% a los haberes jubilatorios. Sin embargo, la norma fue vetada por Milei.

En paralelo, el Gobierno congeló desde marzo de 2024 el bono compensatorio de $70.000 pesos que percibe cerca del 70% de los jubilados. Si el bono se hubiera actualizado en la misma proporción que los haberes, debería haber alcanzado en diciembre de 2025 los $177.485 pesos, más del doble del monto vigente, lo que evidencia un atraso en el cobro total que reciben los jubilados.

Justamente, la Ley 27.756 vetada por el Presidente preveía también la actualización del bono previsional a $110.000 pesos con ajuste posterior por inflación.