Designan a Alejandro Henke como vicepresidente del Banco Nación

El Gobierno designó a Alejandro Henke como vicepresidente del Banco Nación (BNA), tras la vacante generada por el ascenso de Darío Wassermann a la presidencia. El nombramiento fue oficializado mediante el Decreto 1/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. Henke ya integraba el directorio desde enero de 2024, cuando iniciaba la gestión de Javier Milei.

Cabe señalar que Henke es considerado cercano al ministro de Economía, Luis Caputo, quien lo reincorporó al directorio en esta administración. Su paso por Proficio Investment y la autoridad monetaria refuerzan su perfil financiero, aunque también evidencian la impronta del equipo económico en la conducción del BNA.

Con esta designación se completa la reestructuración de cargos en la entidad, que incluyó la salida de Daniel Tillard, el ascenso de Wassermann y la incorporación de Carolina Píparo. El movimiento refleja la intención del Gobierno nacional de consolidar control político sobre el principal banco público en un contexto de tensiones económicas.