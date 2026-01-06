Continúan las negociaciones del Gobierno por la reforma laboral

El Gobierno nacional relanzó su estrategia para avanzar con la sanción de la reforma laboral. Consciente de que necesita ampliar respaldos en el Congreso, el ministro del Interior, Diego Santilli, iniciará recorridas por distintas provincias, comenzando este miércoles en Chubut con una reunión con el gobernador Ignacio Torres. La intención oficial es visitar al menos diez distritos durante enero, en la previa de la prórroga de las sesiones extraordinarias previstas para febrero. Desde Interior aseguran que escucharán las demandas provinciales y buscarán acercar posiciones, aunque las provincias esperan definiciones concretas más que gestos de apertura política.

En paralelo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, coordina conversaciones con legisladores aliados, replicando la dinámica que permitió aprobar el Presupuesto 2026. Patricia Bullrich y Martín Menem también se suman a las gestiones tanto en el Senado como en Diputados. El despliegue refleja la prioridad que el Ejecutivo le asigna a la reforma, aunque la decisión de convertirla en un eje central de la agenda presidencial despierta cuestionamientos.

El proyecto de “Modernización Laboral” se presenta como una iniciativa destinada a dinamizar el mercado de trabajo, pero enfrenta un rechazo firme en la oposición y en sectores sindicales. La crítica más extendida señala que se trata de una propuesta elaborada sin instancias suficientes de negociación y que avanza de manera acelerada sobre derechos adquiridos, lo que refuerza la percepción de que el Gobierno prioriza la urgencia política por sobre los mecanismos de discusión democrática.

La estrategia oficial apunta a fortalecer vínculos y reducir tensiones, aunque persiste la sensación de que el Ejecutivo busca empujar una reforma de alto impacto sin construir respaldos amplios y estables que garanticen su sostenibilidad política.