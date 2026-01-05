Carbap advirtió sobre el riesgo extremo en campos bonaerenses

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) emitió un comunicado para solidarizarse con los productores afectados por los incendios rurales y reclamar asistencia urgente ante un escenario que vuelve a poner en jaque a la actividad agropecuaria. La entidad advirtió que los focos registrados en Buenos Aires evidencian un problema estructural que se repite cada verano y que exige respuestas más firmes del Estado.

Según Carbap, las condiciones climáticas adversas, los vientos y la falta de preparación dificultaron la contención de los incendios en el sudoeste provincial. Localidades como Coronel Dorrego y Tres Arroyos se vieron afectadas, con miles de hectáreas consumidas y un amplio despliegue de bomberos voluntarios. En Dorrego, el fuego arrasó unas 10 mil hectáreas y fue calificado como “emergencia roja”.

El reclamo se da en un contexto de riesgo extremo. Durante diciembre se incendiaron 6.000 hectáreas en Villarino y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego advirtió que las condiciones seguirán siendo desfavorables.

Carbap subrayó que la situación no es nueva y reclamó planificación preventiva, mantenimiento de banquinas y caminos rurales, disponibilidad de cisternas y maquinaria, más aviones hidrantes y líneas de crédito diferenciales para recomponer infraestructura productiva. La entidad insistió en que sin una estrategia integral, cada temporada volverá a repetirse el mismo escenario crítico.