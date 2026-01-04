Aumentaron los peajes en autopistas bonaerenses

El aumento de hasta 10% en los peajes de las autopistas de la provincia de Buenos Aires comenzó a aplicarse desde el sábado. La medida impacta tanto en automóviles como en vehículos de mayor porte, con subas que oscilan entre el 7 y el 10%.

En la Ruta 2, principal vía hacia Mar del Plata, los peajes de Samborombón y Maipú pasaron a costar $7.000 para autos y hasta $34.900 para camiones. En la Ruta 11, el cruce de La Huella también quedó en $7.000, mientras que en Mar Chiquita la tarifa se elevó a $3.300. La Ruta 74, alternativa para unir General Madariaga con la 2 y la 11, trepó a $3.000 para autos y $14.700 para categorías superiores.

El incremento alcanzó además a la Autopista Buenos Aires–La Plata. En Dock Sud, Hudson y Gutiérrez, los autos pagan entre $2.200 y $2.700 según el horario, mientras que en sentido inverso las tarifas llegan a $5.400. Los camiones más pesados abonan hasta $32.000.