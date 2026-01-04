La oposición repudió el bombardeo de Estados Unidos

Ante la celebración del Javier Milei y sus aliados del ataque militar de Donald Trump a Venezuela, el amplio arco opositor rechazó la intervención extranjera en un país latinoamericano.

“La Provincia de Buenos Aires condena el accionar militar de Estados Unidos en Venezuela. Este hecho constituye una grave violación de los principios elementales del Derecho Internacional, altera la estabilidad regional y sienta un peligroso precedente”, expresó Axel Kicillof en un comunicado.

Según el gobernador, esta acción de Trump “vulnera la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la OEA, desconoce el principio de no intervención y contradice doctrinas históricas promovidas por la Argentina, como la Doctrina Drago y la Doctrina Calvo”.

A su vez, aseguró que “Argentina tiene una larga tradición en el diálogo internacional y la defensa de la soberanía y la integridad territorial, en la prohibición del uso de la fuerza y en la solución pacífica de las controversias internacionales”, en alusión a la celebración del gobierno del ataque de Estados Unidos.

“Los principios de defensa de la paz, de no intervención y defensa de la soberanía deben estar por encima de la conveniencia económica”, concluyó.

En sintonía con estas palabras, Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerenses, sostuvo que “que estas acciones violentan el derecho internacional, atentan contra la soberanía del pueblo venezolano y sientan un peligroso precedente para la región y el mundo”.

También condenó el ataque Máximo Kirchner. El titular del PJ bonaerense compartió una frase textual de Trump del 18 de diciembre: “Nos quitaron nuestros derechos petroleros, echaron a nuestras empresas y lo queremos de vuelta”, en alusión que el ataque a Venezuela no fue por la lucha del narcotráfico, sino por la dominancia del petróleo que hay en ese país. “No buscan la paz, ni defienden la democracia. Solo les interesan los bienes naturales que posee una región a la que buscan colonizar. Hoy es el petróleo ¿qué sigue?”, reflexionó Máximo.

A su vez, desde el Partido Justicialista también se expresaron: “Reafirmamos los principios de no intervención, el rechazo al uso de la fuerza y la solución pacífica de los conflictos. América Latina es territorio de paz y soberanía”.

Por otro lado, el Frente Renovador emitió un comunicado titulado “la democracia no se impone por la fuerza”. “La legitimidad o ilegitimidad de un gobierno no puede resolverse mediante acciones armadas de un país extranjero, sino por el propio pueblo”, soslayó el espacio que lidera Sergio Massa.

Otros rechazos

No solo el peronismo repudió el bombardeo a Venezuela. La Unión Cívica Radical (UCR) publicó un comunicado en el cual, si bien aclaró que “hemos condenando una y otra vez el proceso autoritario de Nicolás Maduro”, reafirmó que “la única salida legítima y sostenible a la crisis venezolana es democrática, pacífica e institucional”. También solicitó que se respete el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

Por su parte, Maximiliano Ferraro, diputado nacional por la Coalición Cívica, pidió por una “Venezuela libre”. Aunque celebró la caída de “la dictadura de Nicolás Maduro”, indicó que “debe asegurarse y acompañarse, de manera legítima, ordenada, efectiva y pacífica, una transición democrática que restituya las instituciones, la soberanía popular y el Estado de Derecho”. Asimismo, cuestionó el accionar de Trump: “Toda decisión unilateral sienta un precedente delicado para el derecho internacional, cuya relevancia no puede ser soslayada”.

“Hoy es Venezuela y mañana es Neuquén con el litio. Si el petróleo está en Venezuela ¿por qué sería norteamericano?”, lanzó el diputado nacional Esteban Paulón.

En tanto, Myriam Bregman, del Frente de Izquierda (FIT), calificó a Milei de “cipayo total” por celebrar los bombardeos de Estados Unidos, y cargó contra “la derecha”: “De festejar el ataque imperialista a un pueblo hermano no se vuelve. Los `defensores de la república´ eran simples trapos de piso de Trump”.