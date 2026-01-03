El Gobierno confirmó la creación de la Secretaría Nacional de Discapacidad
El Ejecutivo dispuso que las funciones de la ex Agencia Nacional de Discapacidad pasen al Ministerio de Salud.
El Gobierno nacional confirmó la creación de la Secretaría Nacional de Discapacidad mediante el decreto 942/2025, tras el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Las funciones del exorganismo quedarán bajo la órbita del Ministerio de Salud, que asumirá el diseño, control y auditoría del sistema de pensiones por invalidez.
En los fundamentos, el Ejecutivo justificó la decisión en fallas estructurales y tecnológicas que, según el texto oficial, afectaban el acceso a prestaciones médicas y dispositivos de apoyo. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuestionó el desempeño de la Andis al señalar “capas burocráticas y descontrol administrativo”.
El cierre del organismo encendió críticas de legisladores y organizaciones sociales, que advierten que la decisión busca ocultar las denuncias de coimas y sobreprecios. La oposición calificó la medida como un retroceso grave que vulnera derechos básicos y dilata la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, mientras familiares y beneficiarios alertan que la transición profundiza la incertidumbre en un área sensible y deja expuestas a millones de personas que dependen de la presencia activa del Estado.