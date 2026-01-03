El Gobierno confirmó la creación de la Secretaría Nacional de Discapacidad

El Gobierno nacional confirmó la creación de la Secretaría Nacional de Discapacidad mediante el decreto 942/2025, tras el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Las funciones del exorganismo quedarán bajo la órbita del Ministerio de Salud, que asumirá el diseño, control y auditoría del sistema de pensiones por invalidez.

En los fundamentos, el Ejecutivo justificó la decisión en fallas estructurales y tecnológicas que, según el texto oficial, afectaban el acceso a prestaciones médicas y dispositivos de apoyo. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuestionó el desempeño de la Andis al señalar “capas burocráticas y descontrol administrativo”.

El cierre del organismo encendió críticas de legisladores y organizaciones sociales, que advierten que la decisión busca ocultar las denuncias de coimas y sobreprecios. La oposición calificó la medida como un retroceso grave que vulnera derechos básicos y dilata la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, mientras familiares y beneficiarios alertan que la transición profundiza la incertidumbre en un área sensible y deja expuestas a millones de personas que dependen de la presencia activa del Estado.