La Provincia busca cubrir vacantes en la Corte bonaerense

El 2026 se perfila como un año decisivo para Axel Kicillof en el frente judicial. Tras los avances logrados en 2025, el gobernador bonaerense enfrenta el desafío de sostener el ritmo de designaciones y avanzar en la recomposición de la Suprema Corte provincial.

El máximo tribunal funciona actualmente con solo tres de los siete miembros que establece la ley, situación que obliga a integrar fallos con jueces de Casación y mantiene al órgano en una fragilidad institucional prolongada. A fines de 2025, el Ejecutivo provincial abrió negociaciones para cubrir las cuatro vacantes existentes, en un debate que quedó atado a la discusión por el Presupuesto 2026, la Ley Impositiva y la autorización de endeudamiento por unos 3.500 millones de dólares. El compromiso político alcanzado apunta a completar la Corte antes de la feria judicial de julio.

La definición de los nombres enfrenta tensiones entre las distintas corrientes del peronismo y la oposición. El esquema que circula prevé tres postulantes del oficialismo y un cuarto impulsado por la UCR. El escenario legislativo suma incertidumbre, con disputas internas en el Senado y tensiones en Diputados tras el veto de Kicillof a artículos del presupuesto vinculados al financiamiento de la Cámara.

Ante este escenario, el mandatario bonaerense deberá resolver la pulseada política para estabilizar la Suprema Corte bonaerense y avanzar en la recomposición general del Poder Judicial.