La crisis industrial avanza en todo el país

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicó un informe que refleja la complicada situación que atraviesa la industria. Entre 2024 y 2025 se registraron 629 conflictos laborales y cierres de empresas en todo el país, una cifra que da cuenta de la magnitud de la crisis productiva actual. Los casos incluyen despidos masivos, suspensiones, quiebras, cierres definitivos, retiros voluntarios y procesos de venta, atravesando sectores industriales, comerciales y de servicios.

La provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de conflictos, con 168 casos, seguida por Santa Fe, Córdoba, CABA y La Rioja. No obstante, ninguna región quedó al margen del deterioro.

El caso de la UOM

El acuerdo que firmó en mayo de este año la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) con las empresas que conforman la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte) para sostener los puestos de trabajo venció este 31 de diciembre. En medio de la crisis productiva y la apertura importadora, el final del convenio deja en situación de riesgo a mil contratos laborales.

El convenio pretendía evitar despidos y sostener los niveles de ocupación. También buscaba encontrar herramientas que mejoren la competitividad del sector de cara a la baja a 0% del arancel para celulares importados a partir de enero de 2026. A su vez, se implementaron contratos a plazo fijo durante el segundo semestre.

Sin embargo, al no haberse definido una prórroga ni un nuevo esquema de contención, esos vínculos laborales concluyeron.