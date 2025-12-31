Caputo emite más deuda por 9.000 millones de dólares

El Gobierno nacional le asignó bonos AL35 y AE38 por 9.000 millones de dólares al Banco Central de la República Argentina (BCRA). Los mismos serían utilizados como garantía del crédito puente que negocian con bancos comerciales para obtener los dólares que necesitan para cubrir el vencimiento de deuda del 9 de enero por 4.300 millones de dólares.

Los bonos también se podrán utilizar para vender en el mercado secundario y ayudar a contener la presión sobre el tipo de cambio. Sin embargo, este martes la crisis se trasladó al mercado de pesos al registrare operaciones de caución a un día a 90% de tasa nominal anual.

El detalle de los bonos

La operación se hizo a través de un canje de deuda. Es decir, el BCRA entregará bonos actualizados por CER con vencimiento en diciembre de 2027 y junio de 2028, y recibirá por los AE38 3.000 millones de dólares y por los AL35 6.000 millones de dólares.

El canje incluye también despejar parte de los vencimientos de enero de la deuda en pesos del Tesoro, por lo que el BCRA entregará las Lecap S16E6 que vencen el 16 del próximo mes y recibirá hasta 4 billones de pesos en Lecap al 30 de abril y otros 4 billones de pesos en Lecap al 28 de mayo.

El día D

De esta manera, Luis Caputo emite más deuda para obtener dólares para el 9 de enero. Ese día vencen casi 4.300 millones de dólares de parte del capital e intereses de los Bonos Globales (GD, de legislación extranjera) y Bonares (AL, de legislación local). Hasta el momento, el Tesoro solo tiene 1.800 millones de dólares.

La diferencia se obtendrá de este crédito puente que negocian con un sindicato de bancos internacionales liderados por el JP Morgan y que integran también Citi, Santander, Goldman Sachs y Bank of America.

El BCRA actuará como tomador del crédito, porque tiene más autonomía para operar y genera más confianza para los acreedores, y luego venderá los dólares al Tesoro que los utilizará para el pago.

Cabe destacar que la entidad monetaria tiene vigente dos créditos REPO por 1.000 millones y 2.000 millones cada uno, que tienen garantías de bonos Bopreal emitido por la propia entidad y bonos del Tesoro de Estados Unidos (aunque nunca se difundieron los términos para conocer el verdadero costo de ese endeudamiento).