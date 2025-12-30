Kicillof invierte en mejorar el servicio de gas

A través del Decreto 3074/25 publicado en el Boletín Oficial provincial, el gobierno de Axel Kicillof autorizó una transferencia por más de $10.000 mil millones de pesos a la empresa pública de distribución de gas, Buenos Aires Gas S.A. (Bagsa). El objetivo es garantizar la continuidad y el inicio de obras estratégicas en distintas localidades del interior bonaerense.

Según explicaron desde el Ejecutivo, la decisión apunta a ampliar la cobertura del servicio, mejorar la infraestructura existente y avanzar en la conversión de pueblos que aún dependen del Gas Licuado de Petróleo (GLP) hacia el gas natural por red, una demanda histórica de numerosas comunidades del interior bonaerense.

De esta manera, Bagsa podrá ejecutar el plan de obras que había sido aprobado en octubre de este año, y que requiere un respaldo financiero significativo para su desarrollo.

Según detalla el decreto, la Provincia autorizó una transferencia de $10.213 millones, recursos que serán destinados al Fondo Especial para obras de gas. Al mismo tiempo, la normativa establece que la Dirección Provincial de Energía tendrá a su cargo la supervisión y el seguimiento de la correcta aplicación de esos fondos, para asegurar que las partidas se utilicen de acuerdo con los fines previstos.

En ese sentido, desde la empresa explicaron que el plan de obras incluye cinco proyectos de distinta envergadura, algunos de los cuales ya se encuentran en ejecución y otros en etapas iniciales.