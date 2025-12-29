Luis Juez advirtió que el Presupuesto no alcanza sin mejora salarial

El senador nacional Luis Juez destacó la importancia de haber aprobado el Presupuesto 2026, al que definió como una herramienta clave para dar previsibilidad y sostener el equilibrio fiscal. En esa línea, subrayó que alcanzar 44 votos en el Senado fue fruto de la reconstrucción de vínculos con gobernadores tras meses de internas. “Un país serio necesita una hoja de ruta”, afirmó.

Sin embargo, Juez marcó que la mejora macroeconómica aún no se refleja en la vida cotidiana. “Yo acompaño a Javier y quiero que le vaya bien, pero la gente no la está pasando bien. Necesitamos que la estabilidad llegue al bolsillo y se recupere el salario real”, advirtió, el senador.