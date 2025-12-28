El Gobierno evalúa aumento para funcionarios en medio del ajuste

En medio del ajuste fiscal y recortes en sectores esenciales como Salud y Educación, el Gobierno analiza habilitar una recomposición salarial para los principales cargos del Estado a partir de 2026. La discusión se da en un contexto donde los ingresos de la mayoría de la población continúan perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación.

El Ejecutivo evalúa un decreto que podría alcanzar al Presidente, la Vicepresidenta y a los funcionarios de primera línea, aunque aseguran que la definición aún no está cerrada. El planteo oficial apunta a compensar la caída real de los salarios jerárquicos desde el inicio de la gestión.

Desde Casa Rosada sostienen que la medida no alcanzaría al resto de los empleados públicos y que cualquier ajuste se alinearía con las paritarias vigentes. Sin embargo, la posibilidad de una suba para la cúpula gubernamental genera críticas por el contraste con la situación económica de amplios sectores sociales, atravesados por recortes, pérdida de ingresos y caída del consumo.

El debate expone una nueva tensión entre el discurso de austeridad de la administración libertaria y las decisiones que se analizan puertas adentro.