Récord histórico de cheques rechazados por falta de fondo

Según el último informe del Banco Central, la cantidad de cheques rechazados durante noviembre ascendió a 152.737, cuando un año atrás habían sido 85.636. Se trata de un alza del 78%. No obstante, el total de cheques rechazados por falta de fondos fue de 100.603, cuando en noviembre de 2024 habían sido 34.751. Esto significa un salto del 190%.

En el acumulado que va de enero a noviembre de este año, el total de rebotes en la cadena de pagos por falta de fondos alcanzó a los 798.119 cheques, cuando en el mismo período de 2024 habían sido 344.548. Se trata de un aumento del 131%.

Otro dato que sobresale es la disparada del monto nominal de los cheques rechazados. Para noviembre, se registró una suba del 373,8% de los montos de los cheques rechazados en comparación con el mismo período del año pasado. El mismo valor pero deflactado por la inflación arrojó un salto del 260%.

La causa: la caída de la actividad

Según el último informe del Indec sobre tendencia de negocios en la industria manufacturera, muchas empresas vienen atravesando desde hace varios meses una mala situación financiera: un 30,9% de empresarios respondió que la situación para acceder al crédito era difícil, mientras que un 22% sostuvo que su situación financiera era mala.

Los datos son similares a los registrados durante octubre, lo que marca cierta tendencia en las dificultades para sostener el flujo financiero entre las empresas industriales. Por eso no es de extrañar que la cantidad de cheques rechazados siga en aumento.