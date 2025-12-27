La inflación de diciembre se sostiene en torno al 2,5%

La inflación de diciembre apunta a ubicarse en un rango similar al 2,5% de noviembre, impulsada por las subas de tarifas y el aumento estacional vinculado a las fiestas de fin de año. El Relevamiento de Expectativas de Mercado había proyectado un 2,1%, pero las mediciones posteriores marcaron un alza mayor y encendieron nuevas alertas.

Según la consultora LCG, el promedio de la suba de alimentos en las semanas previas al 17 de diciembre fue de 2,8%, mientras Eco Go estimó que los alimentos dentro del hogar crecieron 0,6% en la tercera semana, llevando el índice general a 2,5%. El informe advirtió que resta incorporar la última semana, tradicionalmente más presionada por la demanda de fin de año.

El dato de diciembre será clave porque definirá la actualización de jubilaciones, asignaciones familiares y las bandas de flotación cambiaria. También fijará las nuevas escalas del monotributo cuya recategorización está prevista para enero de 2026, en un contexto de incertidumbre sobre el rumbo económico.