El consumo cayó 2,8% interanual en noviembre

En noviembre el consumo cayó 2,8% respecto al mismo mes del año anterior, según el Indicador de Consumo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). En términos desestacionalizados, el retroceso fue de 1,3% frente a octubre, lo que quebró la tendencia de crecimiento observada en los meses previos de 2025.

El informe estimó un ingreso nominal promedio por hogar de 2,58 millones de pesos. Al descontar la inflación, el poder adquisitivo mostró un retroceso. La evolución sectorial reflejó contrastes: indumentaria y calzado creció 16,8% interanual, recreación y cultura avanzó 5,2%, mientras transporte y vehículos cayó 2% y vivienda retrocedió 0,6%. El resto de las categorías acumuló una baja conjunta de 5,7%.

De acuerdo al estudio, el consumo masivo se estancó con una caída interanual de 0,1% y un retroceso desestacionalizado de 1,8%. Los bienes durables mantienen variaciones positivas, aunque con un ritmo más lento. Según la CAC, esta dinámica refleja un cambio en la composición del gasto hacia bienes durables, tendencia que comenzó a estabilizarse hacia fin de año.

Por otra parte, el mercado de crédito mostró señales de agotamiento. Las tarjetas y los préstamos personales tienden al estancamiento, mientras que el crédito prendario e hipotecario perdió relevancia en su recuperación. El cuadro general expone un consumo debilitado, con sectores puntuales en alza pero sin capacidad de sostener el dinamismo previo.