Nación readecuó partidas al Senado

En un nuevo capítulo de la interna dentro del Gobierno nacional, Victoria Villarruel denunció una asimetría en las partidas entre el Senado y Diputados: en el Presupuesto 2026 figura que la Cámara Baja recibirá $4.334 millones en concepto de Bienes de Uso, mientras que el cuerpo que preside la vicepresidenta dispondrá de cero pesos.

Ante esto, desde el Ministerio de Economía admitieron que se trató de “un error”, y adelantaron que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reordenará partidas en enero para subsanar la falta de proyección en un concepto clave del Presupuesto del Senado.