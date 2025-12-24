Kicillof promulgó el endeudamiento y tensiona la relación con Nación

El gobernador Axel Kicillof promulgó la ley que habilita a la Provincia de Buenos Aires a tomar deuda por hasta 3.600 millones de dólares. La norma, publicada en el Boletín Oficial, había sido sancionada el 4 de diciembre tras un proceso de negociación que incluyó acuerdos con oficialismo y oposición.

El texto otorga al Ejecutivo la posibilidad de endeudarse en pesos u otras monedas por hasta 1.045 millones de dólares. Además, faculta al sector público provincial a contraer deuda por 1.990 millones de dólares para cancelar pasivos, mejorar vencimientos, atender déficit y financiar proyectos sociales y ambientales.

Fondo municipal y condonación de pasivos

La norma crea el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, previsto para 2026 y 2027. El mecanismo busca regularizar atrasos y financiar proyectos de infraestructura y servicios en los 135 municipios bonaerenses. Se nutrirá con el 8% de los recursos obtenidos y tendrá una garantía mínima de 250.000 millones de pesos. El reparto se definirá en un 70% según el Coeficiente Único de Distribución y el 30% restante se destinará a programas provinciales. También condona deudas municipales vinculadas a fondos extraordinarios creados durante la pandemia y en 2023 para asistencia salarial.

Letras del Tesoro y nuevas facultades

Por otra parte, la ley habilita a la Tesorería General a emitir Letras del Tesoro por hasta 250 millones de dólares en 2026. También autoriza a Buenos Aires Energía S.A. y a Autopistas de Buenos Aires S.A. a endeudarse por 150 y 250 millones de dólares respectivamente, con destino a proyectos energéticos y obras viales.

Otro aspecto relevante es la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento de la Emergencia Económica, integrada por diputados y senadores, con facultades para requerir información al Ejecutivo y recibir reportes trimestrales sobre la evolución de la deuda pública. En paralelo, se promulgó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Provincia, que amplía su directorio a un presidente y nueve vocales, y crea nuevos órganos de control como un Consejo de Directores Asociados y una Sindicatura colegiada.

La decisión se inscribe en un escenario de creciente fricción con Nación, que insiste en negar aval a nuevos créditos. El contraste expone la disputa por el control de las finanzas en plena crisis económica.