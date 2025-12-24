Marcha atrás de Caputo: no quiere emitir deuda en Wall Street

Se acerca una fecha importante para el gobierno de Javier Milei: el 9 de enero, día que vencen 4.300 millones de dólares de deuda ante acreedores privados. Por el momento, el equipo económico no cuenta con ese dinero, pero dice que logrará pagar esos vencimientos o lograr un rollover de la deuda. Ante este escenario, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que busca desistir de la opción de emitir deuda con legislación extranjera.

“Trataremos que no la haya. El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. Lo vamos a poder lograr? Nosotros creemos que sí”, contestó Caputo a una pregunta de un seguidor en su cuenta de X.

En ese sentido, ante la repregunta de otro seguidor sobre si los vencimientos de enero se afrontarían con un repo o con emisión bajo ley local, el ministro de Economía agregó: “El repo ya nos asegura que podemos. Pero estamos trabajando en otras alternativas de cara al futuro. Queremos que Wall Street sea una fuente de financiamiento marginal para Argentina”.

“Es muy difícil que un país pueda crecer sostenidamente en el tiempo sin un mercado de capitales interno más desarrollado. Este es un punto central de mediano y largo plazo. Y este gobierno, más allá de tener que lidiar con la coyuntura de corto plazo, está tratando de sentar las bases para que es este período de crecimiento sea de largo plazo”, justificó.

Estas afirmaciones contradicen a la celebración de la gestión libertaria de principios de mes por “la vuelta a los mercados internacionales”. Sin embargo, se trató de una frase engañosa: en aquel entonces el Gobierno había anunciado la emisión de un bono en dólares (BONAR 2019), pero no significó la tal vuelta a los mercados internacionales porque era con ley local. Además, terminó siendo una derrota porque la tasa nominal anual fue del 9% cuando se pretendía 6,5%.

Cabe destacar que de cara al 9 de enero el equipo económico cuenta con 1.800 millones de dólares producto de compras en el mercado y del BONAR 2029. A esto se suma 700 millones de la concesión de las represas del Comahue. El resto del dinero puede surgir de nuevas compras del Tesoro, de la firma del repo con bancos o de la activación de otro tramo del swap con Estados Unidos.