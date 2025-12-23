Causa coimas: exfuncionario de Andis apuntó contra Spagnuolo

Daniel Garbellini, exfuncionario de la Agencia Nacional de Discapacidad, presentó un descargo escrito en la causa que investiga presuntas coimas y sobreprecios en la compra de medicamentos. Allí rechazó cualquier participación en los hechos y aseguró que no integró ninguna organización criminal. En su declaración, apuntó directamente contra el entonces director Diego Spagnuolo, a quien señaló como quien había asumido “la suma del poder” en el organismo y concentraba todas las firmas para tomar decisiones.

Garbellini, abogado y exdirector de Acceso a los Servicios de Salud desde junio de 2024, fue uno de los desplazados por el Gobierno nacional junto con Spagnuolo tras el escándalo de los audios que describían una trama de sobornos con droguerías. Aunque esos audios no fueron considerados prueba por el fiscal Franco Picardi, allí Spagnuolo lo vinculaba con Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei.

En su escrito de más de 30 páginas, Garbellini insistió en que las decisiones clave eran tomadas por Spagnuolo, incluso los cambios de funcionarios, y remarcó que su rol nunca implicó poder de decisión sobre contrataciones ni compras.