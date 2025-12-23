La Provincia quedó libre de juicios por la deuda de Vidal

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, anunció que la administración de Axel Kicillof da por cerrado el proceso de reestructuración de la deuda externa contraída durante la gestión de María Eugenia Vidal, tras finalizar los litigios pendientes en tribunales de los Estados Unidos.

El funcionario confirmó el entendimiento con los acreedores. En este camino, detalló que la semana pasada concluyeron las últimas causas judiciales vinculadas al canje de deuda que la gestión de Kicillof llevó adelante entre 2020 y 2021. Según precisó Bianco, la Corte del Distrito Sur de Nueva York, confirmó la satisfacción total de las sentencias y dio por terminados todos los juicios asociados a ese proceso.

Bianco señaló que la reestructuración constituyó una de las primeras decisiones económicas del actual Gobierno provincial. Cabe destacar que la actual administración recibió una deuda en moneda extranjera con vencimientos concentrados en los primeros años de mandato, lo que obligó a abrir una negociación con acreedores internacionales.

El entendimiento final por los 2,33% del monto restante que no ingresó al canje final incluyó un pago en efectivo de 38,7 millones de dólares y la entrega de bonos en moneda extranjera con vencimiento en 2037, bajo las mismas condiciones que el canje de 2021, por un total de 169 millones.