La Justicia avanza con las pruebas contra Espert

Como bien informó diario Hoy, el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, ordenó el congelamiento de los bienes y activos financieros de José Luis Espert. En ese marco, durante el fin de semana que conocieron en detalle las pruebas con las que cuenta la Justicia. Para la Justicia, el exdiputado falseó declaraciones juradas de bienes personales y ganancias, escondió cuentas bancarias, y se sospecha que usó empresas como pantalla y un testaferro para “blanquear” dinero ilícito proveniente del empresario procesado por narcotráfico, Federico Machado.

“De las declaraciones juradas de bienes personales y ganancias, los registros bancarios, la información de ARCA y la documentación societaria, se advierte una disparidad estructural entre la evolución patrimonial y los ingresos lícitos declarados respecto de las personas investigadas”, señalaron los acusadores sobre Espert, su esposa María Mercedes González, el hijo de ella y Claudio Cicarelli (primo de Machado), Manuel Iglesias. De este último se sospecha que pudo actuar como testaferro.

En el caso de Espert, “la incorporación de activos de significativa relevancia económica no encuentra correspondencia con los ingresos formales registrados en los períodos respectivos. Asimismo, se identifican fluctuaciones no justificadas en las valuaciones de bienes y omisiones parciales o diferidas en la exteriorización de activos, lo que impide reconstruir una trazabilidad patrimonial coherente”, indicaron.

Añadieron que “el comportamiento fiscal de las sociedades Varianza y El Encuentro de Castello refuerza estas inconsistencias”. Respecto a Varianza, los investigadores señalaron que “evidencia una estructura inactiva con aportes personales del socio Espert que no guardan relación con su capacidad económica individual”. “La segunda registra un incremento abrupto de activos sin respaldo en operaciones reales o flujos de fondos verificables. En ambos casos, los elementos reunidos permiten inferir un posible uso de vehículos societarios con finalidad de disimulación patrimonial de origen ilícito”, remarcó.

Para la Justicia no hay dudas: “En conjunto, los datos analizados revelan una evolución patrimonial incongruente con los ingresos lícitos identificables, lo que indicaría que las personas investigadas han llevado a cabo maniobras de adquisición de bienes con fondos de origen ilícito”.