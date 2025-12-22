Cristina evoluciona tras cirugía de urgencia por apendicitis

Como bien informó diario hoy en su edición anterior, Cristina Kirchner fue internada en el Sanatorio Otamendi por fuertes dolores abdominales y sometida a una cirugía laparoscópica de urgencia que confirmó un cuadro de apendicitis con peritonitis localizada. El parte médico oficial indicó que la intervención resultó exitosa y que la evolución es favorable.

La recuperación de la líder del PJ debe mantenerse bajo control médico, con seguimiento cercano y cuidados que aseguren una evolución favorable.