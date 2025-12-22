Monteoliva designó la cúpula de la Policía Federal

Alejandra Monteoliva, flamante ministra de Seguridad de la Nación, definió su primera cúpula en la Policía Federal. Ratificó a Luis Rollé como jefe y a Mariano Giuffra como subjefe, oficializando los nombramientos mediante la Orden del Día Interna 235.

Asimismo, la ministra confirmó a Mirna Edith Speranza en Seguridad de Estado, único cupo femenino en la plana mayor. En la estructura se produjeron dos cambios, Juan José Mingorance reemplazó a Rubén Haidar en Administración y Gustavo Núñez a Mauricio Barrera en Bomberos. Con ese marco, Monteoliva remarcó la continuidad de la llamada “Doctrina Bullrich”, con la que busca dar un sello de firmeza a su gestión.