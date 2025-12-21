Milei pidió una “reforma institucional integral” del Mercosur

Javier Milei participó de la Cumbre del Mercosur en Brasil. Allí, planteó una “reforma institucional integral” del dispositivo multilateral, exigió “mayor flexibilidad” en el bloque, y apoyó la presión del gobierno de Donald Trump contra Venezuela.

“La nueva Sudamérica llega desde el futuro, está en este bloque decidir si va a moverse con este viento de cola o aferrarse al mástil del pasado para luchar contra el cambio que nuestros países necesitan y exigen”, expresó el Presidente.

En este sentido, criticó al Mercosur: “Nació con una misión clara de promover el comercio, aumentar la prosperidad, integrar mercados y elevar la competitividad de nuestra sociedad: ninguno de esos objetivos centrales se cumplió. No hay mercado común, no hay libre circulación efectiva, no hay coordinación macroeconómica, no hay armonización normativa real, no hay incremento significativo del comercio interno, no hay apertura suficiente al mundo”.

En este camino, Milei pidió también una “reforma institucional integral” en el Mercosur, que “reduzca el costo económico, la integración debe estar al servicio del comercio y no al servicio de la burocracia”.

Por otro lado, también se refirió al gobierno de Nicolás Maduro, al que calificó como una “dictadura atroz e inhumana”, y advirtió que su permanencia proyecta una amenaza y una “vergüenza” para toda la región. Además, expresó el respaldo de la Argentina a la “presión” ejercida por los Estados Unidos y por el presidente Donald Trump para lograr la liberación del pueblo venezolano.