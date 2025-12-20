Cristina Fernández de Kirchner fue internada tras presentar una dolencia abdominal





La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue internada en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires luego de presentar una dolencia abdominal.

El traslado se realizó durante la tarde del sábado luego de que profesionales de la salud acudieran a su domicilio ante un cuadro médico que motivó una evaluación inicial. Tras el examen de rigor, los médicos consideraron necesario realizar estudios más exhaustivos en un centro de salud.

La confirmación oficial llegó durante la tarde a través de su entorno cercano, que informó que la expresidenta fue ingresada al Sanatorio Otamendi con la correspondiente autorización judicial. Según precisaron, Fernández de Kirchner presentaba una dolencia abdominal que requirió internación para una mejor evaluación clínica.

Desde su entorno buscaron llevar tranquilidad y aseguraron que tanto la expresidenta como su familia “se encuentran tranquilas” mientras se desarrollan los estudios médicos correspondientes.