La inversión indirecta marcó su peor registro en 22 años

De acuerdo a datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), por primera vez desde 2003 la Inversión Extranjera Directa (IED) se encuentra en rojo. Entre enero y noviembre de 2025, la salida neta de capitales alcanzó los 1.521 millones de dólares.

La retracción de la inversión externa responde a un proceso de desinversión por parte de empresas en sectores estratégicos como energía, sistema financiero y consumo masivo. Entre 2016 y 2019 la IED promedió 3.235 millones de dólares anuales. Sin embargo, ese flujo se redujo de manera significativa entre 2020 y 2023, con un promedio de 953 millones. En 2025, se consolidó una reversión en el movimiento de capitales.

A su vez, la Formación Bruta de Capital Fijo, un concepto macroeconómico que mide la inversión total en bienes duraderos (como maquinaria, edificios, transporte) por parte de productores para incrementar su capacidad productiva, se desplomó 6% en el tercer trimestre del año en comparación con el trimestre anterior. Se trata de un indicador clave para medir el crecimiento económico y la acumulación de capital en un país.

Dentro de maquinaria y equipo, el componente nacional descendió 6,6% y el componente importado creció 28,9%. En tanto, en equipo de transporte, el componente nacional cayó 9,2% y el importado tuvo una variación de 164,9%.