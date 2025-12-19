La informalidad laboral sigue en alza

El Indec publicó el informe sobre el mercado de trabajo del tercer trimestre del 2025. El dato más llamativo es que continúa en ascenso la informalidad laboral. La misma dio 43,3%, cuando en el segundo trimestre había registrado 43,2% y en el primero 42%.

Asimismo, el 71,9% de los ocupados son asalariados. De ellos, el 36,7% no cuenta con descuento jubilatorio, es decir, son informales.

A su vez, pese a que los datos oficiales de la Secretaría de Trabajo dan cuenta de una pérdida de más de 270 mil puestos de trabajo, el organismo estadístico relevó que la ocupación bajó. Se ubicó en el 6,6%, menor al 7,6% del trimestre anterior y del 6,9% registrado en el mismo periodo del 2024.

Por otra parte, el 24,5% de la población ocupada trabaja por cuenta propia, el 3,2% son patrones y el 0,4% son trabajadores familiares sin remuneración. Entre los asalariados ocupados, el 4,1% utilizó su propio equipo para realizar su trabajo. Al mismo tiempo, el 8,2% trabajó desde la vivienda.