El Gobierno logró la media sanción del Presupuesto

El Gobierno celebró este miércoles la media sanción del Presupuesto 2026 en Diputados, aunque el avance llegó envuelto en señales de desgaste político. La aprobación por 132 votos afirmativos, frente a 97 negativos y 19 abstenciones, mostró una mayoría sólida en apariencia, pero construida sobre una arquitectura parlamentaria que exige negociaciones permanentes y concesiones sucesivas.

La Libertad Avanza, el interbloque Las Fuerzas del Cambio, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Independencia y Producción y Trabajo aportaron los votos necesarios para sostener al Ejecutivo. Ese entramado de bloques y monobloques provinciales volvió a funcionar como soporte, aunque cada sesión confirma que el oficialismo depende de acuerdos que se reconfiguran al ritmo de tensiones territoriales y demandas sectoriales.

La media sanción deja al proyecto en manos del Senado, donde el Gobierno deberá revalidar una estrategia que combina pragmatismo, urgencia fiscal y una creciente necesidad de contención política. La votación en Diputados mostró que la aprobación es posible, pero también que el margen de maniobra del Ejecutivo se achica cada vez que la negociación se vuelve el único camino para sostener su agenda.