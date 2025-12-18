Mayans: “Hacen lo que se les cantan las pelotas”

El Senado vivió una jornada tensa tras el cruce entre José Mayans y Patricia Bullrich durante el inicio del debate por la reforma laboral. El senador de Unión por la Patria impugnó la designación de la legisladora libertaria al frente de la comisión de Trabajo y sostuvo que el oficialismo forzó procedimientos sin respetar el reglamento. Para la oposición, la conducción se definió sin convocatoria formal y sin los pasos que exige la Cámara Alta.

Al comenzar el encuentro, Mayans afirmó que el proceso nació viciado y anticipó que llevará el caso a la Justicia. Asimismo, señaló que la falta de una sesión previa invalida la designación y recordó antecedentes que terminaron afectando la representación parlamentaria. La tensión creció cuando Bullrich anunció el inicio del debate y el senador protestó: “Hacen lo que se les cantan las pelotas”, denunciando que el oficialismo actuaba sin consenso y sin garantías institucionales.

Las críticas también apuntaron al contenido de la reforma que, tal como viene detallando diario Hoy en ediciones anteriores, reduce protección frente al despido, facilita la tercerización y amplía facultades patronales. Con este marco, Unión por la Patria decidió no participar de las próximas reuniones y prepara una estrategia judicial para frenar el avance del proyecto, el cual consideran un retroceso en derechos laborales y un golpe a la vida democrática del Congreso.