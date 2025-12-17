Presupuesto 2026: el oficialismo consiguió dictamen y comienza el debate

La Cámara de Diputados inicia el debate del Presupuesto 2026 en la primera sesión de extraordinarias, luego de que el oficialismo consiguiera un dictamen exprés con el respaldo de aliados y gobernadores dialoguistas. La Libertad Avanza reunió veintiocho firmas en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, aunque varias fueron en disidencia parcial por la inclusión de artículos que derogan leyes sensibles, entre ellas las de Financiamiento Universitario y Emergencia en Discapacidad. El proyecto retoma el texto aprobado en noviembre y caído por el cierre del período ordinario, por lo que el Gobierno busca revalidar apoyos y evitar modificaciones de fondo.

En paralelo al avance del dictamen, tomó fuerza la polémica por el artículo que elimina las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario. Ambas normas habían sido promulgadas antes de las elecciones generales, pero nunca recibieron las partidas necesarias para su aplicación. El Ejecutivo dispuso aumentos discrecionales para universidades y prestadores, aunque muy por debajo de lo previsto en las leyes ahora derogadas. Desde la oposición advierten que el Presupuesto consolida ese retroceso y que quienes acompañaron el dictamen avalaron la eliminación de herramientas consideradas de alta sensibilidad social.

Con este contexto, el oficialismo apuesta a que la disciplina fiscal ordene el tablero político, aunque el costo de los recortes incluidos en el proyecto sigue abriendo frentes de conflicto.