Ataque al gremio del Vidrio suma tensión en la previa del 18D

El Sindicato del Vidrio denunció un ataque violento contra su sede de la avenida Juan de Garay, donde un grupo ingresó de madrugada y destruyó oficinas sin llevarse objetos de valor. La conducción del Seivara, encabezada por Cristian Jerónimo, sostuvo que el episodio ocurre en un momento de fuerte tensión política y a pocos días de la movilización convocada por la CGT para el 18 de diciembre.

El gremio informó que los agresores arrancaron cámaras de seguridad y dañaron distintos sectores del edificio. Desde el movimiento obrero expresaron solidaridad y remarcaron que no se trata de un incidente aislado, recordando ataques previos contra otras organizaciones.

Ante ese escenario, Jerónimo afirmó que el episodio no altera la decisión de marchar y que refuerza la convicción de sostener el plan de lucha. La CGT acompañó esa lectura y señaló que el ataque funciona como un mensaje intimidatorio en un contexto de disputa abierta por la reforma laboral. La central obrera destacó que la respuesta será colectiva y que la defensa del trabajo se mantiene como eje de la convocatoria del jueves.

El gremio considera que estos hechos buscan erosionar la presencia sindical en la calle y generar un clima adverso en la previa de la marcha. La conducción insiste en que la unidad del movimiento obrero será determinante para enfrentar un escenario que se vuelve más áspero a medida que se acerca el 18D.