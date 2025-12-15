La Provincia ratificó el pago del medio aguinaldo a estatales antes de Navidad

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó que el medio aguinaldo para los trabajadores y trabajadoras del sector público bonaerense será abonado antes de las fiestas de fin de año. Así lo aseguró este lunes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, durante la habitual conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, en La Plata.

“Va a ser como todos los años, antes de las fiestas. Se está definiendo el día”, señaló el funcionario al ser consultado por la prensa, aunque evitó precisar una fecha concreta para el pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).

Bianco explicó que la definición del cronograma se da en un escenario financiero complejo para la Provincia. En ese sentido, remarcó que “fue un año particularmente difícil para las finanzas bonaerenses” y detalló que en los últimos días el Ejecutivo realizó una colocación de letras con el objetivo de obtener fondos adicionales.

Asimismo, indicó que esta semana el Gobierno provincial enfrenta un vencimiento de deuda que deberá ser renovado, y que a partir de esa operación se terminará de definir el día exacto de pago. “Con esos fondos vamos a establecer la fecha, pero el aguinaldo se va a pagar antes de las fiestas”, reiteró.

El anuncio llega luego de los reclamos expresados por distintos gremios estatales, entre ellos la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que venían exigiendo mayor claridad respecto del cobro del SAC y solicitaban la reapertura de paritarias para discutir una nueva actualización salarial antes del cierre del año.