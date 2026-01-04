La izquierda se movilizó contra la captura de Maduro

Diversas agrupaciones de izquierda se concentraron este sábado frente a la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires para manifestar su rechazo a la detención de Nicolás Maduro en Caracas. La convocatoria, encabezada por el MST, el Frente de Izquierda y la Liga Internacional Socialista, se realizó bajo la consigna “Fuera yanquis de Venezuela y América Latina”, en referencia a lo que consideran una intervención militar que vulnera la soberanía regional.

Los voceros remarcaron que no se trata de una defensa del mandatario venezolano, sino de una oposición categórica a cualquier acción directa de Washington en el continente. La diputada bonaerense Mónica Shlottauer sostuvo que detrás de la operación está el interés por el petróleo y afirmó que los recursos deben pertenecer a los pueblos latinoamericanos.