El Gobierno tuvo que vender dólares

El nuevo esquema cambiario que debutó el viernes, en el cual las bandas se actualizan según la inflación (antes era al 1% mensual), obligó al Tesoro a realizar fuertes ventas solo para administrar el ritmo de alza del precio del dólar.

Consultoras que operan en el mercado estimaron que la entidad financiera debió vender entre 250 millones y 300 millones de dólares. Pese a esto, el dólar subió 1,3% en una sola jornada.

“El dólar subió la mitad de lo que va a ajustar el techo de la banda en todo el mes. Esta forma de ajustar es mejor que la anterior, pero no corrige los ocho meses que el techo cayó en términos reales y así es imposible que el BCRA compre reservas”, evaluó el analista financiero Christian Buteler

De esta manera, no solo el equipo económico que lidera Luis Caputo se desprendió de valiosos dólares, sino que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no pudo cumplir con su meta de comprar 5% del volumen operado en el mercado.

Vale recordar que el Gobierno nacional necesita acumular 4.300 millones de dólares antes del 9 de enero, fecha en el que están pautados grandes vencimientos de deuda. Aún no cuenta con ese monto, que pretende conseguirlo de un nuevo crédito REPO de un sindicato de bancos internacionales, o como alternativa tomar los dólares directamente de las reservas internacionales del BCRA. Esta última cuestión violaría el acuerdo con el FMI.