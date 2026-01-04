El massismo rechazó las reelecciones indefinidas

Desde el Frente Renovador ratificaron su posición histórica de rechazo para con las reelecciones indefinidas. De esta manera, deja al espacio que conduce Axel Kicillof al borde de quedarse sin números en la Legislatura bonaerense para sancionar la ley que permitirá a 81 intendentes ir por un tercer mandato.

Ya contando con el rechazo de la oposición, el sector de Sergio Massa es la clave para que el gobernador consiga darle un gusto a los intendentes pensando en 2027.

“La postura partidaria del Frente Renovador ya se sabe: no vamos a apoyar las reelecciones indefinidas. Si las partes interesadas en dar marcha atrás con esa decisión consiguen las voluntades para su tratamiento y aprobación, lógico que el massismo no va impedir que se vote, pero no va impulsar ni a recolectar votos. Sergio Massa fue uno de los grandes motorizadores del proyecto que estableció dos mandatos consecutivos como lo máximo posible”, señaló el diputado bonaerense Alexis Guerrera.