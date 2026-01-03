Nación fijó los nuevos precios de los biocombustibles

La Secretaría de Energía definió los valores mínimos de adquisición del bioetanol y el biodiesel destinados a la mezcla obligatoria con combustibles fósiles desde enero de 2026. Según la Resolución 611/2025, el bioetanol de caña de azúcar se fijó en $976,457 por litro y el de maíz en $894,949, con plazos de pago de hasta 30 días. La normativa habilita ajustes excepcionales ante desfasajes de costos o distorsiones en precios.

En paralelo, la Resolución 612/2025 estableció el biodiesel en $1.797.881 por tonelada, con pago en 7 días, y restableció el corte obligatorio en gasoil al 7,5%, tras haber sido reducido al 7% por el impacto del aceite de soja.